الدفاع الروسية تعلن القضاء على 710 جنود أوكرانيين وإسقاط 23 طائرة بدون طيار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت عدة هجمات، وقضت على 710 جنود أوكرانيين على مختلف المحاور، وأسقطت 23 طائرة بدون طيار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، إنها صدت، خلال الساعات الـ 24 الماضية، عدة هجمات وقضت على 710 جنود أوكرانيين على مختلف المحاور، وأسقطت 23 طائرة بدون طيار، وطائرة من طراز "سو-25"، واعترضت 12 قذيفة من راجمات الصواريخ.

وكشفت أن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة: 458 طائرة، و245 مروحية، و5381 طائرة بدون طيار، و427 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و11048 دبابة ومدرعة أخرى، و1140 راجمة صواريخ، و5678 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و11989 مركبة عسكرية خاصة.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأت تأخذ منحى آخر في أعقاب شن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في شهر يونيو الماضي، بعد تلقيها مزيدا من الدعم العسكري الغربي، الأمر الذي عطل تقدم قوات موسكو على الميدان، مقابل إعلانات "متحفظة" عن استعادة كييف بعض الأراضي التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية.