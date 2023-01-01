مدرب مانشستر يونايتد غير قلق من انتقال النجوم للدوري السعودي

قال الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن الصرف الكبير للأموال على الانتقالات من جانب الأندية السعودية، لن يشكل أي أزمة بالنسبة للدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أن إنجلترا تظل الوجهة الأمثل للاعبين الكبار.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي الشتاء الماضي، غير من بعض الأمور في سوق الانتقالات.

ولم يظهر الدوري السعودي أي إشارات إلى التراجع عن الصفقات الكبرى ، مع تقديم الهلال عرض قيمته 300 مليون جنيه إسترليني (330 مليون دولار) لضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال المدرب الهولندي في تصريحات ل(بي أيه ميديا): "أعتقد أن ذلك سيؤثر في أوروبا لأن هناك بعض الأموال التي ستجذب اللاعبين".

وأضاف: "لكنني لا أرى أن ذلك يسبب مشكلة في الدوري الإنجليزي، لأنه المكان الذي يرغب كبار اللاعبين في التواجد به".

وتابع تن هاج: "هذه ليست منافسة مع دوري مثل الأمريكي أو السعودي".

وانتقل كريم بنزيما ونجولو كانتي إلى الاتحاد، فيما اختار روبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي ورياض محرز الانتقال إلى الأهلي هذا الصيف. وانتقل جوردان هندرسون، قائد ليفربول، إلى زميله السابق ومدرب الاتفاق الحالي ستيفن جيرارد، فيما غادر روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي الدوري الإنجليزي إلى الهلال.