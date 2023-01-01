تقرير: زيلينسكي يتوجه إلى نيويورك في سبتمبر لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

رجحت مصادر مطلعة أن يتوجه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى نيويورك في سبتمبر المقبل لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يعرض خطته "صيغة السلام".

وتشمل خطة زيلينسكي التي تتكون من 10 نقاط لإنهاء الصراع مطالبة القوات الروسية بالانسحاب الكامل من أوكرانيا وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمبعدين وضمان أمن الطاقة والغذاء.

كما تشمل الخطة ضمانات أمنية لأوكرانيا بمجرد انتهاء القتال واستعادة السلامة حول محطة الطاقة النووية المحتلة في زابوريجيا، التي يقول إنها معرضة لخطر التخريب الروسي.

ومن المقرر مناقشة هذه الخطة نهاية الأسبوع الجاري في اجتماع تستضيفه المملكة العربية السعودية بمشاركة أكثر من 24 دولة تم توجيه الدعوة إليها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي نيويورك، من المتوقع أن يشارك زيلينسكي في جلسات واجتماعات أخرى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما قالت المصادر المطلعة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.