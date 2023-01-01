 السلطات في تايلاند تأمر بفحص 52 مخزنا للألعاب النارية بعد حادث مميت - بوابة الشروق
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السلطات في تايلاند تأمر بفحص 52 مخزنا للألعاب النارية بعد حادث مميت

د ب أ
نشر في: الإثنين 31 يوليه 2023 - 12:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 يوليه 2023 - 12:30 ص

 أمر مسؤولو الأمن في تايلاند بفحص 52 مخزن آخر في جنوب البلاد بعد أن أسفر انفجار هائل للألعاب النارية في منطقة سونجاي كولوك بإقليم ناراثيوات عن مقتل 12 شخصا وإصابة 121 آخرين وتضرر حوالي 300 منزل، منها 50 منزلا دُمرت بالكامل.

ووفقا لصحيفة" بانكوك بوست" التايلاندية، قالت الشرطة إنه يجب فحص حوالي 52 مستودعا آخر في الأقاليم، لمعرفة ما إذا كانت قد بُنيت بترخيص سليم، وأنه يتم استخدامها بشكل صحيح لمنع تكرار الحادث الذي وقع أمس السبت.

ويتعين على فرق التخلص من الذخائر الناسفة إجراء مسح شامل لموقع الانفجار لتحديد كمية الألعاب النارية المخزنة بشكل غير قانوني في المخزن. وقال الليفتنانت جنرال سانتي إنه يعتقد في البداية أنه تم تخزين ما لا يقل عن 5 أطنان من الألعاب النارية هناك.

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