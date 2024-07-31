 مصدران أمنيان لـ رويترز: العثور على جثمان القائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر - بوابة الشروق
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مصدران أمنيان لـ رويترز: العثور على جثمان القائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر

وكالات
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 7:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 7:38 م

أفاد مصدران أمنيان لوكالة «رويترز»، بالعثور على جثة القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر.

وقال المصدران إنّ جثة القائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر عُثر عليها وسط حطام نتيجة ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت متأخر أمس الثلاثاء، أنها قتلت شكر الذي وصفته بأنه أكبر قائد عسكري في حزب الله وحملته مسئولية الهجوم الذي أسقط 12 قتيلًا في قرية مجدل شمس بهضبة الجولان المحتل.

وحتى كتابة هذه السطور، لم يصدر عن حزب الله إعلانًا رسميًا بخصوص مقتل القائد العسكري البارز في صفوفه.


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