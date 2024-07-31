أبو الغيط: التصعيد الإسرائيلي قد يؤدي إلى إنفجار إقليمي

حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من مغبة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المنطقة معتبراً أن إسرائيل " تُمارس سياسة متهورة من دون تبصر بالعواقب الوخيمة، التي يُمكن أن تطال الإقليم من جراء أفعالها".

وشدد الأمين العام للجامعة على أن "الاغتيالات هي أفعال تخرج على القانون الدولي.. والقيام بها يكشف عن إستهانة بالغة بالأعراف الدولية واجتراء على القواعد التي تُنظم العلاقات بين الدول".

وتابع أبو الغيط أن "المجتمع الدولي مُطالب بممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل من أجل الحيلولة دون إنفجار إقليمي شامل ستؤدي إليه السياسات المتهورة التي تُباشرها قياداتها".