 مصرع طفلة بصعق كهربائي في مركز سمالوط بالمنيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع طفلة بصعق كهربائي في مركز سمالوط بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 1:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 1:50 ص

لقيت طفلة مصرعها بصعق كهربائي بمنزلها في إحدى القرى غرب مركز سمالوط.

تلقى اللواء مجدي سالم، مساعد مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء أحمد الحيني، مساعده والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بوصول جثة هامدة لطفلة تدعى زينب عبد اللطيف، 8 سنوات، وتقيم بقرية منقطين التابعة لمركز سمالوط.

تم إيداع جثة الطفلة بمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، تحت تصرّف النيابة العامة، التي انتدبت الدكتور بيشوي جريس، مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي، وتبين أن الوفاة بسبب الصعق الكهربائي ولا توجد شبهة جنائية.

وأمرت النيابة العامة بمركز سمالوط بالتصريح بدفن الجثمان، وتم تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة.

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