قال القيادي في حركة حماس خليل الحية، إن "رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية استشهد في ظروف استثنائية وسيفتقده شعبه والأمة".

وأضاف في مؤتمر صحفي بطهران، اليوم الأربعاء، أن إسماعيل هنية لم يكن في مكان سري أو بعيدا عن الأضواء.

وشدد على أن عملية الاغتيال ليس منجزا استخباريا يتباهى به الاحتلال، مؤكدا أن إسرائيل تتحدى العالم بأسره عبر استهداف لبنان وإيران لأنه يعلم أن عمله لن يمر.

وأوضح أن الاحتلال يهرب إلى الأمام عبر محاولته إشعال المنطقة بعد فشله الميداني، ذاكرا أن الاحتلال جدير بأن يدفع ثمنا غاليا لجريمته البشعة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة المقاومة «حماس»، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية «إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد».

من جهتها، أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الثلاثاء ٣١ يوليو الجاري، سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين.

واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير، ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدى إلى عواقب أمنية وخيمة، محذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة.

وطالبت مصر مجلس الأمن والقوى المؤثرة دولياً، بالاضطلاع بمسئوليتهم في وقف هذا التصعيد الخطير في الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.