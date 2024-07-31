محافظ الغربية يلتقي وفد شركة سيمكس لبحث سبل التعاون في تطوير منظومة تدوير المخلفات

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، المهندس أحمد أدهم حسين، والمهندس أحمد عماد سعد، والمهندس محمود حنفي، وفد شركة أسمنت أسيوط "سيمكس"، بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الشركة والمحافظة.

وتابع المحافظ، خلال اللقاء، انتظام سير العمل داخل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى، والذي تقوم بتشغيله شركة أسمنت أسيوط "سيمكس" في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ على البيئة، والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد وفد الشركة أن المصنع يستقبل أكثر من 800 طن من المخلفات البلدية الصلبة يوميًا، وتقوم شركة سيمكس بمعالجة المخلفات لتحويلها لوقود بديل، بالإضافة إلى إنتاج السماد - مما يضمن توجيه الحد الأدنى من المخلفات المتبقية للمدافن الصحية.

وأشاروا إلى أن ذلك يعمل على دعم الاقتصاد الدوار مع توفير ما يقرب من 50 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وتقليل توليد غاز الميثان من خلال تجنب دفن المخلفات، حيث يعد غاز الميثان ذو تأثير قوى على الاحتباس الحراري أكثر 80 مرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال العشرين سنة الأولى. وأكدوا أن تشغيل المصنع عاد بالنفع على سكان المحافظة من خلال ضمان المعالجة الآمنة للمخلفات اليومية المجمعة.

كما ناقش مسئولو الشركة، مع المحافظ، سبل التعاون المشترك لاستخدام المزيد من المخلفات غير القابلة لإعادة التدوير والمشتقات الصناعية كبديل أكثر استدامة للوقود الأحفوري، والمواد الخام الطبيعية.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تعمل بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالدولة بتفانٍ وإخلاص للتغلب على مشكلة المخلفات حتى يشعر المواطن بتحسن الخدمة بصورة إيجابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة. وأكد محافظ الغربية، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة المخلفات والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز والحفاظ على الواجهة الحضارية للمحافظة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة.