أنتوني بلينكن: لم نشارك في اغتيال إسماعيل هنية ولم نكن على علم به

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، على حتمية وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وبحسب «فرانس برس»، قال بلينكن، أثناء حديثه خلال منتدى في سنغافورة، إن واشنطن ستستمر في مساعي وقف إطلاق النار بغزة وإعادة الرهائن.

فيما نقلت قناة «العربية» عن الوزير الأمريكي قوله، إنه «لا يمكن التكهن بالتأثير الذي سيتركه اغتيال هنية»، مضيفًا: «لم نشارك في اغتيال هنية ولم نكن على علم به».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة حماس، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت حماس في بيان إن رئيس الحركة «قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران».

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الثلاثاء ٣١ يوليو الجاري، سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين.

واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير، ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدى إلى عواقب أمنية وخيمة، محذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة.

وطالبت مصر مجلس الأمن والقوى المؤثرة دولياً، بالاضطلاع بمسئوليتهم في وقف هذا التصعيد الخطير في الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.