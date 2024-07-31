طيران الإمارات وفلاي دبي تعدلان جداول رحلاتهما لبيروت على وقع التوترات

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، تعديل رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت على وقع التوترات في المنطقة.

وقالت الشركة، في تحديث لإرشادات السفر، إن العملاء الذين يتوقفون في دبي في الطريق إلى بيروت، لن يسمح لهم بالسفر غدا الخميس وبعد غد الجمعة، لتكون أحدث شركة طيران تعدل جدول رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية، وفق وكالة رويترز.

وأضافت الشركة في تحديثها، أنها ستسمح بسفر العملاء الذين تبدأ رحلاتهم في دبي أو بيروت.

كما قالت شركة فلاي دبي للطيران اليوم الأربعاء، إنها ستسير رحلتين يوميا إلى بيروت بدلا من ثلاث رحلات في المعتاد حتى يوم الجمعة.

وعلق عدد من شركات الطيران أو أرجأ أو ألغى رحلات، إلا أن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت سجل وصول رحلات اليوم الأربعاء تابعة لشركات طيران منها طيران الشرق الأوسط والاتحاد والعربية للطيران والخطوط الجوية التركية.

ومددت إير فرانس-كيه.إل.إم اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها بين باريس وبيروت حتى الثالث من أغسطس على الأقل، قائلة إن العملاء الذين حجزوا رحلات خلال الفترة حتى الحادي عشر من أغسطس يمكنهم إلغاء أو تعديل الرحلات مجانا.

وكانت إسرائيل قد شنت غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية، واستهدفت خلال القيادي في حزب الله فؤاد شكر.

وفيما أكّدت تل أبيب اغتياله، إلا أن حزب الله لم يعلن ذلك بشكل رسمي.