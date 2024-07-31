ارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر بنسبة قدرها 41.1% خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022/2023، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات بنسبة قدرها 12.5%، لتسجل مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 901.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 حيث زادت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات بنسبة 0.3% لتسجل 380.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 379 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 634.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 522.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنسبة ارتفاع 21.4%.

وجاء اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي في مقدمة أهم 10 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال الربع الأول من عام 2024 بقيمة صادرات 87.2 مليون دولار، يليها آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 58.3 مليون دولار، ثم فواكه بقيمة 45 مليون دولار، وملابس بقيمة 23 مليون دولار، وخضر ونباتات بقيمة 21.6 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 13.9 مليون دولار، وزيوت عطرية بقيمة 13.8 مليون دولار، ومحضرات خضر بقيمة 11.4 مليون دولار، والوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 7.7 مليون دولار، وبذور وأثمار زيتية بقيمة 7.4 مليون دولار.

فيما جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في مقدمة أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال الربع الأول من عام 2024 بقيمة واردات 204.7 مليون دولار، يليها نحاس ومصنوعاته بقيمة 197.3 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 90.6 مليون دولار، وورق بقيمة 19.4 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 18.1 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 17.2 مليون دولار، وأسماك بقيمة 16.4 مليون دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 15.5 مليون دولار، ومصنوعات من حديد أو صلب 8.5 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 6.7 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 2.1 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 40.8%، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 0.9%.



