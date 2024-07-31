أنور الغازي: انتصاري القانوني على ماينز من أجل حرية التعبير

أعلن أنور الغازي، لاعب ماينز الألماني فسخ تعاقده مع ناديه بعدما كسب القضية التي رفعها عليه، بعد إبعاده عن اللعب وفسخ عقده من طرف النادي فقط، على خلفية دعمه لفلسيطن.

أنور الغازي سارع لدعم فلسطين بعد عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، في أكتوبر الماضي وهو الأمر الذي أزعج ملاك ناديه اليهود.

وقال أنور الغازي في بيان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «أنهيت عقدي مع ماينز رسميًا.. من الصعب بالنسبة لي أن أحتفل بانتصاري القانوني في وقت يستمر فيه الهجوم على المدنيين والأطفال في غزة».

وأضاف: «انتصاري هو لحرية التعبير ضد الأعمال غير المبررة وغير القانونية لماينز في محاولة إنهاء عقدي لمجرد الدفاع عن الإنسانية».

واختتم أنور الغازي بيانه بالتأكيد على استعداده للعودة مجددًا إلى لعب كرة القدم على أعلى مستوى.

وأوقف ماينز أنور الغازي عن ممارسة كرة القدم ثم فسخ العقد الساري بينهما حتى يونيو 2025، ليلجأ بعدها اللاعب الهولندي من أصول مغربية إلى محكمة العمل في مدينة ماينز الألمانية التي حكمت لاحقًا لصالحه ضد النادي المؤسس عام 1905، ببطلان فسخ العقد، ليحق له الحصول على ما يقرب من 1.7 مليون يورو، قيمة الرواتب والمكافآت المتأخرة.