أنتجت وزارة الزراعة والأغذية والشئون الريفية في كوريا الجنوبية، فيديو تعليمي يحتوي على خبرات زراعة الأرز، كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق تقدم في مشروع حزام الأرز الكوري (K-Ricebelt)، حيث سيتم إتاحته للدول المشاركة في المشروع.

وK-Ricebelt هو مشروع للمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) يهدف إلى تبادل بذور الأرز عالية الإنتاجية في كوريا الجنوبية والخبرة الزراعية؛ لزيادة إنتاجية الأرز في أفريقيا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الزراعة والأغذية والشئون الريفية في كوريا الجنوبية، اطلعت "الشروق" على نسخة منه، أنه في عام 2023، تم إنتاج ما يقرب من 2300 طن من بذور الأرز عالية الجودة في أفريقيا من خلال مشروع حزام الأرز الكوري. وفي هذا العام، أنشأت وزارة الزراعة والأغذية والشئون الريفية الكورية نظامًا لتزويد المزارعين الأفارقة ببذور الأرز هذه.

ومن خلال إنتاج الفيديو التعليمي لزراعة الأرز، أرست وزارة الزراعة والأغذية والشئون الريفية الكورية أيضًا أساسًا لنقل خبرة كوريا في إنتاج غلات كبيرة من الأرز عالي الجودة إلى المزارعين الأفارقة.

ويتكون الفيديو التعليمي لزراعة الأرز من خمس حلقات من سلسلة الرسوم المتحركة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وسيتم تحميله على الصفحات الرئيسية وقنوات اليوتيوب التابعة لوزارة الزراعة والغذاء والشئون الريفية الكورية ومؤسسة المجتمع الريفي الكوري بداية من الأول من أغسطس المقبل.

وتشمل الحلقة 1: مقدمة لمشروع حزام الأرز الكوري، والحلقة 2: زرع بذور الأرز ونموها، والحلقة 3: زرع شتلات الأرز والتسميد وإدارة المياه، والحلقة 4: إزالة الأعشاب الضارة والأمراض والآفات ونباتات الأرز غير النوعية، والحلقة 5: حصاد نباتات الأرز وإدارتها.

وفي أفريقيا، تهدف وزارة الزراعة والغذاء والشئون الريفية الكورية لمساعدة المزارعين على مشاهدة الفيديو وزيادة الوعي واكتساب المعرفة من خلال تنظيم ورشة عمل في كل قرية، وستتعاون مع الحكومات الأفريقية لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المزارعين الأفارقة في تعليم زراعة الأرز الموجود في الفيديو.

وفي هذا الصدد، قال المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الزراعة والأغذية والشئون الريفية الكورية، تشونج هاريون: "تم إنتاج هذا الفيديو التعليمي حول زراعة الأرز، استنادًا إلى الخبرة والمعرفة الغنية لخبراء الزراعة. لذا، آمل أن يساهم هذا الفيديو بشكل كبير في تطوير سلسلة قيمة الأرز في البلدان المشاركة في مشروع حزام الأرز الكوري، وكذلك في التغلب على أزمة الغذاء التي تواجهها".