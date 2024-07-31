تراجع أرباح لوفتهانزا في الربع الثاني من 2024

تراجعت أرباح مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران في الربع الثاني من 2024.

وعزت الشركة اليوم الأربعاء في فرانكفورت أسباب ضعف الربع الثاني إلى تكاليف الإضرابات التي بلغت حوالي 100 مليون يورو وانخفاض متوسط ​​أسعار التذاكر.

وأشار الشركة إلى أن الأسعار تتعرض لضغوط خاصة في اتجاه آسيا بسبب تنامي قدرات شركات الطيران الصينية. وقلصت لوفتهانزا بالفعل جدول رحلاتها الشتوية اعتبارا من نهاية أكتوبر بسبب انخفاض الإيرادات.

وإجمالا حققت المجموعة أرباحا قدرها 469 مليون يورو في الربع الثاني (عام 2023: 881 مليون يورو). وزادت الشركة مبيعاتها الفصلية بنسبة 7% لتصل إلى 10 مليارات يورو. ونما عرض الرحلات الجوية بنسبة 11% على أساس سنوي، في حين تمكنت شركات طيران الركاب التابعة للمجموعة من زيادة إيراداتها بنسبة 5ر4% فقط.

وكان الخاسر الرئيسي هو الشركة الأساسية "لوفتهانزا"، حيث سجلت خسارة قدرها 427 مليون يورو في الأشهر الستة الأولى من العام، وكانت حققت في نفس الفترة الزمنية العام الماضي ربحا قدره 149 مليون يورو. وبدأت إدارة الشركة برنامج تقشف.

وفي المقابل، وصلت الأعمال في شركة الصيانة "تيشنيك" التابعة للوفتهانزا إلى مستوى قياسي. وتتوقع لوفتهانزا أيضا أن تكون أرباح شركات الطيران التابعة لها مثل "سويس" و"أوستريان" و"بروسلز" و"يورو وينجز" عند مستوى العام السابق أو أعلى منه.

وتتوقع المجموعة أرباحا تشغيلية تتراوح بين 4ر1 مليار و8ر1 مليار يورو للعام بأكمله (الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك)، بعد أن حددت سابقا حوالي 2ر2 مليار يورو كهدف. وفي الربع الثاني، بلغت الأرباح التشغيلية 686 مليون يورو فقط، مقارنة بـ 1ر1 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي.