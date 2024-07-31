حزب الله يعلن اغتيال فؤاد شكر ويصدر تنويها بشأن موقفه السياسي

أعلن حزب الله، اغتيال القائد في صفوفه فؤاد شكر في الغارة الجوية الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال حزب الله في بيان: «نزف فؤاد شكر (السيد محسن) ‎شهيدًا كبيرًا على طريق القدس، تقدمه مقاومتنا عنوانًا لالتزامها الحاسم وعزمها الراسخ‎ ‎بمواصلة الجهاد حتى تحرير ‏الأرض والمقدسات والإنسان من ظلم ووحشية الكيان الغاصب والمجرم ‏والقاتل، ورمزًا من رموزها الكبار من صانعي انتصاراتها وقوتها واقتدارها ومن قادة ‏ميادينها الذين ما تركوا الجهاد حتى النَّفْسِ الأخير‏».



وأضاف أن الموقف السياسي للحزب من هذا الاعتداء الذي وصفه بالآثم والجريمة ‏الكُبرى سيعبر الأمين العام للحزب حسن نصر الله غدًا في ‏مسيرة التشييع.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح في وقت سابق من مساء اليوم، أن هناك ثلاثة أذرع لما سماه "محور الشر" وهي حماس وحزب الله والحوثيين، موضحًا أنهم وجهوا خلال الأسابيع الماضية ضربات قاضية لكل ذراع منها.

وأشار إلى أنه قبل ثلاثة أسابيع استهدفوا رئيس أركان كتائب القسام محمد الضيف، وقبل أسبوعين شنوا هجمات على الحوثيين وبالأمس هاجموا رئيس أركان حزب الله فؤاد شكر (من دون إشارة إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية).

ولفت إلى فؤاد شكر كان مسئولا عن الهجوم على قرية مجدل شمس في الجولان المحتل، ووقف وراء العديد من الهجمات ضد الإسرائيليين.