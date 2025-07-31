

أشاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة، طوال موسم توريد البنجر، مؤكدًا أن ما تحقق من انتظام في العمل وارتفاع معدلات الإنتاج يُجسّد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي.

وأشار المحافظ إلى أهمية قطاع الزراعة كركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول البنجر، من خلال التوسع في استخدام تقنيات الري الحديث والميكنة الزراعية لزيادة الإنتاجية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأرض.

ووجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بالمصنع على التزامهم والعمل المستمر بنظام الثلاث ورديات يوميًا، مما ساهم في انتظام التوريد وتحقيق المستهدفات الإنتاجية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، في ظل ظروف تتطلب جاهزية قصوى لضمان الأمن الغذائي.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة عن استلام آخر تخصيصة لشحن محصول البنجر من جميع المناطق الزراعية المتعاقدة، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، وذلك من خلال كافة وسائل النقل سواء اللواري أو الجرارات الزراعية، ليُعلن بذلك اختتام موسم التوريد للعام الزراعي 2024 / 2025.