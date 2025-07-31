الغردقة تراجع جاهزية 34 لجنة استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ

عقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، اليوم اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، أعقبه بجولة ميدانية لتفقد جاهزية المقار الانتخابية، بحضور اللواء محمد سليم، رئيس حي شمال، وسكرتيري حي شمال وجنوب، ورئيس قسم الكهرباء والمشروعات بالمدينة، وممثل عن جمعية هيبكا.

وتناول الاجتماع مراجعة إجراءات تجهيز اللجان الانتخابية بمختلف أنحاء المدينة، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويُسر.

وأوضح رئيس مدينة الغردقة أن المدينة تضم 34 لجنة انتخابية، موزعة بواقع 25 لجنة في حي شمال، و9 لجان في حي جنوب.

وعقب الاجتماع، تفقد رئيس المدينة عددًا من اللجان الانتخابية، للتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال الناخبين.

وخلال جولته، شدد حماية على ضرورة توفير جميع التسهيلات لراحة المواطنين أثناء التصويت، مشيرًا إلى أهمية توافر مظلات لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وكفاءة الإنارة في جميع المقار.

كما اطمأن على وجود غرف مغلقة بإحكام لتأمين صناديق الاقتراع، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية.