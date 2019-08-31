مساعد وزير الخارجية الأسبق يوضح دلالات زيارة الرئيس إلى الكويت

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحرص دائمًا على دعم العلاقات بين القاهرة والأشقاء العرب، لافتًا إلى زيارته اليوم إلى الكويت وعقد قمة مباحثات مع الأمير صباح الأحمد.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن مصر درع الأمة العربية، موضحًا أن الرئيس السيسى، والأمير صباح الأحمد لديهم الكثير خلال المناقشات التي ستجري بينهما، ومناقشة القضايا المحلية والإقليمية الهامة.

وأوضح أن مصر تجمعها صداقة قديمة بالكويت، والجيش المصري هو من فتح مدينة الكويت بعد الاحتلال العراقي، متابعًا: «مصر لديها جالية كبيرة جدًا تعدادها يقارب تعداد السكان أنفسهم وهو مجال كبير لزيادة التآخي بين البلدين، بالإضافة إلى أن الكويت مستثمر رئيسي وداعم للاقتصاد المصري في كل المجالات».

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله إلي الكويت، اليوم السبت، وكان في استقباله الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، بمطار الكويت الدولي، وتتناول الزيارة الرسمية عقد مباحثات قمة مع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتزينت شوارع الكويت، اليوم، بالأعلام المصرية والكويتية، استعدادًا للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت.