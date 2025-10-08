باحثون: ارتفاع وفيات المشردين في بريطانيا 9% خلال عام من بينهم 11 طفلا

ارتفعت وفيات المشردين في المملكة المتحدة بنسبة 9% في غضون سنة من بينهم 11 طفلا، وفقا لمجموعة ترصد المسألة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الأربعاء.

وأشارت منظمة "متحف التشرد" في بحثها، إلى أن 1611 شخصا على الأقل ممن يعانون التشرد لقوا حتفهم في 2024.

وجاء هذا العدد بارتفاع من 1474 حالة وفاة في 2023 و 1313 في 2022.

ويدير "متحف التشرد" مشروع وفيات المشردين منذ 2019 ويجمع بياناته سنويا عن طريق تقديم طلبات بموجب قانون حرية المعلومات، واستجواب الأطباء الشرعيين وعبارات التأبين التي ترسلها الأسر المكلومة.

ووفقا لبحث أجراه متحف التشرد، هناك 11 طفلا دون الـ18 عاما، ضمن بيانات المتوفين في العام الماضي، من بينهم أربعة رضع لم يتموا عامهم الأول.