تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

تباينت أسعار الخضروات، فيما استقرت أسعار الفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور للجملة.

وجاءت أسعار الخضروات المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

تراجعت أسعار الطماطم 15 قرش لتترواح بين 2 إلى 5.1 جنيه.

وارتفعت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3 إلى 6.5 جنيه.

كما استقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

وارتفعت أسعار الكوسة 50 قرش لتترواح بين 3 إلى 5 جنيهات.

استقرت الفاصولياء لتتراوح من 10 إلى 25 جنيها.

استقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

استقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

وارتفع سعر الفلفل الحامي 50 قرش ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

وتراجع الخيار البلدي 50 قرش ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

واستقرت البامية عند ما يترواح بين 5 إلى 9 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.

واستقر التين البرشومي ليتراوح بين 8 و12 جنيها.

وسجلت أسعار الجوافة 5 إلى 8 جنيهات.

واستقر الرمان ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

كما استقرت المانجو البلدي لتترواح ما بين 9 إلى 15 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.