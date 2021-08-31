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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

أميرة عاصي
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 11:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 11:29 ص

تباينت أسعار الخضروات، فيما استقرت أسعار الفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور للجملة.

وجاءت أسعار الخضروات المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

تراجعت أسعار الطماطم 15 قرش لتترواح بين 2 إلى 5.1 جنيه.
وارتفعت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3 إلى 6.5 جنيه.
كما استقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
وارتفعت أسعار الكوسة 50 قرش لتترواح بين 3 إلى 5 جنيهات.
استقرت الفاصولياء لتتراوح من 10 إلى 25 جنيها.
استقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
استقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
وارتفع سعر الفلفل الحامي 50 قرش ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
وتراجع الخيار البلدي 50 قرش ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقرت البامية عند ما يترواح بين 5 إلى 9 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.
واستقر التين البرشومي ليتراوح بين 8 و12 جنيها.
وسجلت أسعار الجوافة 5 إلى 8 جنيهات.
واستقر الرمان ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.
كما استقرت المانجو البلدي لتترواح ما بين 9 إلى 15 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.

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