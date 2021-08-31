المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ يجري مباحثات مباشرة في الصين

قالت وزارة الإيكولوجية والبيئة في الصين، اليوم الثلاثاء، إنه تم توجيه دعوة للمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، لزيارة البلاد خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن المبعوث الصيني الخاص بشأن تغير المناخ، شيه تشن هوا، سيجري مباحثات مع جون كيري في مدينة تيانجين.

وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين سيتبادلان وجهات النظر بشأن العديد من القضايا، ومن بينها التعاون بين الصين وأمريكا في مجال تغير المناخ، والدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26).