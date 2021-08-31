 جوتيريش في رسالة لرئيسي: حريص للعمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة لتحقيق السلام - بوابة الشروق
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جوتيريش في رسالة لرئيسي: حريص للعمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة لتحقيق السلام

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 11:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 11:34 ص

بعث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش برسالة إلى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي هنأه فيها على تولي منصبه، وأكد فيها الحرص على التعامل مع حكومته لتحقيق السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الثلاثاء، عن جوتيريش القول في الرسالة :"تصديكم لرئاسة بلادكم تتزامن مع ظروف خطيرة تواجه بلدكم ودول المنطقة والعالم، حيث نواجه جميعا العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك وباء كورونا وتغير المناخ والصراعات الطويلة والمدمرة، بما في ذلك في الشرق الأوسط".

وأضاف: "الأمم المتحدة وأنا شخصيا نحرص على العمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة تحت قيادتك لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

وقال: "أعول على تعاونكم لمواصلة تعزيز القيم والتطلعات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

وقد تولى رئيسي منصبه في وقت سابق من الشهر الجاري، خلفا للرئيس السابق حسن روحاني.

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