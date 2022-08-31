مواهب كفر الشيخ يتألقون في مسابقة إبداع قادرون

أشادت لجنة التحكيم مسابقة "إبداع قادرون" بمواهب الغناء الفردى لمحافظة كفر الشيخ على أدائهم الرائع، والمقامة على مسرح وزارة الشباب والرياضة، حيث أطلقت بإشارة من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، المسابقة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية "الإدارة العامة للجامعات"، والإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب قادرون باختلاف".

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، تتضمن المسابقة والتنافس في مجالات: "الإنشاد الديني، الغناء الفردي، العزف الفردي، الأداء التعبيري"، والتي تأتي برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، يصاحب الفريق، الدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون باختلاف بالمحافظة.

واوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، شهدت لجنة التحكيم اليوم فى مجال الغناء الفردى عروض محافظات: "كفر الشيخ، الشرقية، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، المنوفية" المسابقة تهدف إلى دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، واكتشاف مواهبهم من خلال الوصول اليهم بمختلف محافظات الجمهورية، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، لغرس القيم والمُثل وزيادة الانتماء لديهم.