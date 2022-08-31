نمو الناتج الصناعي لليابان بنسبة 1% خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء نمو الناتج الصناعي لليابان خلال يوليو الماضي بنسبة 1% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب

كان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي بنسبة 5ر0% فقط خلال الشهر الماضي بعد نموه في الشهر السابق بنسبة 2ر9% وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 9ر8% وفق البيانات الأولية.

وعلى أساس سنوي سجل الناتج الصناعي لليابان تراجعا بنسبة 8ر1% خلال الشهر الماضي وهو ما جاء متفقا تقريبا مع التوقعات، بعد تراجعه بنسبة 8ر2% سنويا خلال الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه أبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة على تقييمها لآفاق الناتج الصناعي وقالت إنه يواصل التذبذب.