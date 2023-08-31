روسيا: ملتزمون بزيادة صادرات الغاز إلى تركيا وإنشاء مركز غاز

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بعد محادثات في موسكو مع نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، إن روسيا ملتزمة بزيادة صادراتها من الغاز إلى تركيا وإنشاء "مركز غاز" هناك.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مركز الغاز بوصفه جزءاً من جهود روسيا لإرسال صادراتها عبر طريق مختلف بعد حدوث تراجع حاد في شحناتها إلى أوروبا نتيجة لحرب أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".

وفي أكتوبر من العام الماضي، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أمر بالبدء في العمل على إنشاء "مركز غاز" في البلاد كان قد اقترحه بوتين من أجل تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا.

وسيتطلب إنشاء هذا المركز، الذي سيستغرق العمل عليه عدة سنوات، استثمارات ضخمة وأموالا طائلة قد تفوق قدرة موسكو على الوفاء بها نتيجة تداعي اقتصادها تحت وطأة العقوبات الغربية.