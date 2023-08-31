مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في عملية دهس غربي رام الله

قُتل إسرائيلي وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في عملية دهس نفذها فلسطيني عند حاجز مكابيم بالقرب من رام الله ومدينة القدس.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي اليوم وردته قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، إن "شاحنة دهست 3 أشخاص وهربت من مكان الحادث، وأدرجت خدمات الطوارئ أحد المصابين على أنه في حالة خطيرة حيث وجد فاقدًا للوعي في مكان الحادث".

وأشار إلى أنه "تم العثور على إصابتين، واحدة في حالة متوسطة إلى خطيرة مع إصابة في البطن، والآخر مصاب بجروح خفيفة مع كدمات في الأطراف".

ولفتت القناة، إلى أن "هجوم الدهس وقع في حاجز بيت سيرا غرب رام الله (حاجز مكابيم)، حيث هرب منفذ العملية وتم تحييده في حاجز نعالين"، موضحة أن تقارير لاحقة من المكان أشارت إلى أن عدد المصابين هو 6.

وفي بيان للناطق بلسان وزارة الأمن فإن "الشخص الذي نفذ العملية عند معبر مكابيم (بيت سيرا) هرب بسيارته باتجاه معبر حشمونائيم القريب من رام الله، وتم نشر حراس أمن من سلطة المعابر التابعة لوزارة الدفاع في معبر حشمونائيم، بعد تلقي معلومات من جيش الدفاع الإسرائيلي، وتم التعرف عليه وتحييده، ولم تقع إصابات أخرى، وتم إغلاق معبر حشمونائيم في كلا الاتجاهين".