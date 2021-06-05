تراجع غير متوقع لعدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا

قبل يوم واحد من صدور بيانات الوظائف الأمريكية الرسمية، أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت وزارة العمل أن عدد طلبات إعانة البطالة لأول مرة تراجع خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 26 أغسطس الحالي بواقع 4000 طلب عن الأسبوع السابق إلى 228 ألف طلب، مقابل 232 ألف طلب في الأسبوع السابق، وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات إلى 235 ألف طلب، مقابل 230 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع متوسط عدد الطلبات خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا إلى 237.5 ألف طلب أسبوعيا خلال الأسبوع الماضي، بارتفاع 250 طلبا عن الأسبوع السابق الذي سجل 237.25 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.

في الوقت نفسه قالت وزارة العمل إن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة خلال الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس الماضي ارتفع بواقع 28 ألف طلب عن الأسبوع السابق إلى 1.725 مليون طلب.

وبلغ متوسط عدد طلبات الإعانة المستمرة خلال 4 أسابيع مليون و704.25 ألف طلب بارتفاع قدره 8250 طلبا عن الأسبوع السابق الذي سجل 1.696 مليون طلب وفقا للبيانات المعدلة.

ومن المقرر أن تنشر وزارة العمل الأمريكية غدا تقريرها الشهري عن الوظائف في الولايات المتحدة.

ويتوقع المحللون ارتفاع عدد الوظائف بواقع 170 ألف وظيفة خلال أغسطس، بعد ارتفاعه بواقع 187 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، في حين يتوقعون استقرار معدل البطالة عند مستوى 3.5%.