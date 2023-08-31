وكيل تعليم بني سويف يناقش استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد محمد عبدالنواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، أنه في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على تعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، بالوقوف على جاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد 2024-2023، تم اللقاء بمسئولي هيئة الأبنية التعليمية في بني سويف.

يأتي ذلك بحضور المهندس محمد ياسين مدير عام الأبنية التعليمية، والدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، وعمر سيد مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومهندسي هيئة الأبنية التعليمية، ومديري الإدارات التعليمية، وذلك بمقر هيئة الأبنية التعليمية ببني سويف؛ لمناقشة ما تم تنفيذه من خطة صيانة المباني المدرسية، والوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لمسئولي هيئة الأبنية التعليمية على المجهود المبذول في سبيل تحقيق الأمن والسلامة لطلاب المدارس والعاملين بالمؤسسات التعليمية، والعمل على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمباني قبل بدء العام الدراسي الجديد، واستبعاد المدارس التي يتم بها صيانة شاملة، مع توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

كما وجه وكيل الوزارة مديري المدارس بتحديد مسئول الصيانة البسيطة بكل مدرسة، على أن يقوم بمتابعة أعمال الصيانة بالمدرسة وإعداد تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والإبلاغ عنها بشكل مستمر لتحقيق الاستدامة.

ولفت وكيل الوزارة، إلى توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بضرورة العمل على توعية الطلاب وجميع العاملين بالمنشات التعليمية على أهمية الحفاظ على المنشآت، من خلال عقد الندوات والمحاضرات ولافتات إرشادية، وتخصيص فقرة يومية من فقرات الإذاعة المدرسية مع بدء العام الدراسي للتوعية بالحفاظ على المنشآت، إلى جانب التأكيد على تنفيذ خطط الإخلاء وتدريب الطلاب وجميع العاملين عليها وتنظيم خروج ودخول الطلاب.

وشدد وكيل الوزارة، على إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات.

ومن جهته، استعرض المهندس محمد ياسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية فرع بني سويف جهود الهيئة في تنفيذ خطة الصيانة البسيطة والشاملة، مؤكدا تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري رقم 30 بتاريخ 2023-823 بشأن الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، وضرورة العمل على التأكيد على سلامة المدارس وإجراء فحص لجميع المباني المدرسية قبل بدء العام الدراسي لضمان سلامة الطلاب وجميع العاملين بالمنشآت التعليمية،

موجها بضرورة تخصيص الأدوار الأولى في المدارس لطلاب الصفوف الدراسية الأولى، وطباعة دليل الصيانة البسيطة والعاجلة ودليل أعمال النظافة المتاح على موقع الوزارة.

كما طالب بالتن

سيق مع رؤساء الوحدات المحلية ومجالس المدن لإزالة الإشغالات بمحيط المدارس، مؤكدا ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة بهذا الكتاب ومتابعة تنفيذها.