شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس

استشهد، فجر السبت، عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأكدت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على جنوب مدينة جان يونس ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين ولاصابية آخرين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وفي الضفة الغربية، تجمع مستوطنون فجر السبت، قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد مصدر محلي، بأن عددا من المستعمرين المسلحين وتحت حماية قوات الاحتلال، تجمعوا عند المدخل الغربي لتقوع .
وأضاف أن مفترق الطرق بين بلدة تقوع ومدينة الخليل أغلق، وأن قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب مركبات المواطنين.