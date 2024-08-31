 بنجلاديش: رئيس الحكومة المؤقتة يبدأ مشاورات مع قادة الأحزاب لوضع خارطة طريق للانتخابات والإصلاحات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بنجلاديش: رئيس الحكومة المؤقتة يبدأ مشاورات مع قادة الأحزاب لوضع خارطة طريق للانتخابات والإصلاحات

د ب أ
نشر في: السبت 31 أغسطس 2024 - 9:39 ص | آخر تحديث: السبت 31 أغسطس 2024 - 9:39 ص

يبدأ رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش محمد يونس، اليوم السبت، سلسلة من المناقشات مع قادة الأحزاب السياسية الكبرى، وسط مطالب من الحزب الوطنى البنغالى لوضع خارطة طريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.

ونقلت صحيفة "دكا تريبيون" اليوم، عن المكتب الاستشارى للحكومة المؤقتة القول إن المناقشات سوف تجرى على مدار خمس ساعات متواصلة.

وذكرت الصحيفة، أن وفدا برئاسة أمين عام الحزب الوطنى البنغالى ميرزا فخر الإسلام الماجير التقى ظهر أمس الأول الخميس مع محمد يونس.

وحث قادة الحزب الوطني البنغالى رئيس الحكومة المؤقتة خلال اللقاء على البدء فى إجراء حوار مع الأحزاب السياسية بشأن قضايا تتعلق بالإصلاحات في بنجلاديش والمسائل المتعلقة بالانتخابات.

وذكرت مصادر أن محمد يونس أبلغ وفد الحزب الوطنى أنه يجب عرض خارطة طريق بشأن الإصلاحات في البلاد على الرأى العام فى غضون أسبوعين أو ثلاثة.

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