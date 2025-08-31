رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارته لجنوب إفريقيا خشية اعتقاله

ألغى رئيس «الوكالة اليهودية من أجل إسرائيل» اللواء احتياط دورون ألموغ، زيارة كانت مقررة له إلى جنوب إفريقيا، خشية صدور أمر اعتقال بحقه، على خلفية الإبادة التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة.

ونقلت وكالة «وطن» الفلسطينية، عن هيئة البث العبرية الرسمية الأحد، قولها إن ألموغ كان من المقرر أن يزور جنوب إفريقيا ويلتقي بالجالية اليهودية هناك، دون ذكر تاريخ الزيارة التي تم إلغاؤها.

واعتبرت الهيئة «جنوب إفريقيا من أكثر الدول عداءً لإسرائيل في العالم، وهي تقاضي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة».

وأواخر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

ومنتصف أكتوبر 2024، قال زين دانغور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، إن بلاده عازمة على إكمال قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، رغم الضغوط الدولية لسحب القضية.

ولم توضح الهيئة الدور الذي لعبته الوكالة اليهودية أو رئيسها في الإبادة الإسرائيلية بغزة، لكن ألموغ سبق أن قاد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي بين عامي 2000 و2003 قبل أن يتم تعيينه في منصبه منذ يونيو 2022.

وفي عام 2005 صدر أمر اعتقال بحق ألموغ في بريطانيا، بسبب ضلوعه في هدم نحو 50 منزلاً فلسطينياً في رفح جنوبي قطاع غزة، واضطر وقتها للعودة إلى إسرائيل دون أن يغادر الطائرة، وفق المصدر ذاته.