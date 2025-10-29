الجيش اللبناني يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل مواطن في مخيم شاتيلا

تسلم الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، ستة عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية إطلاق النار نحو مواطن لبناني، ما أدى إلى مقتله يوم الأحد الماضي.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه "نتيجة المتابعة والتنسيق والاتصالات المكثفة مع الجهات المعنية في مخيم شاتيلا، تسلّمت مديرية المخابرات من جهاز الأمن الوطني الفلسطيني ستة من عناصره، وذلك على خلفية إطلاق النار نحو سيارة مواطن لبناني ومقتله داخل المخيم بتاريخ 26 أكتوبر، وكانوا حينها من ضمن عداد حاجز أمني في المخيم المذكور".

وأضاف البيان أن الجيش تسلم "من الجهاز المذكور مواطنا وأربعة سوريين على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم، وقد عثر على جثتها بتاريخ 28 أكتوبر".

وباشرت الجهات المختصة التحقيق مع الموقوفين، وتجري المتابعة لتسلم بقية المتورطين، بحسب البيان.