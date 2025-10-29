بوتين يعلن عن نجاح اختبار طوربيد بوسيدون المسير بمحرك نووي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن نجاح اختبار طوربيد غواص مسير جديد يعمل بالطاقة الذرية وقادرة على حمل أسلحة نووية، لافتا إلى أن هذا السلاح الجديد لا يمكن اعتراضه.

ويأتي تصريح بوتين، بعد ثلاثة أيام من إشادته باختبار ناجح لصاروخ كروز جديد يعمل بالطاقة النووية، ويبدو أنه بمثابة رسالة أخرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفادها أن روسيا تتمسك بحزم بمطالبها القصوى بشأن أوكرانيا.

وخلال حديثه في اجتماع مع جنود جرحوا في أوكرانيا، قال بوتين إن طوربيد بوسيدون الغواص المسير خضع للاختبار باستخدام محرك نووي للمرة الأولى أمس الثلاثاء، واصفا الاختبار بأنه "نجاح باهر".

وأضاف أن بوسيدون لا يضاهيه سلاح من حيث السرعة والعمق، وأنه "لا توجد وسيلة لاعتراضه".

وذكر بوتين، أن المفاعل النووي الذي يزود طوربيد بوسيدون بالطاقة "أصغر بمئة مرة" من تلك المفاعلات في الغواصات، وأن قوة رأسه الحربي النووي "أكبر بكثير من قوة صاروخنا الباليستي العابر للقارات المرتقب وهو الصاروخ سارمات".

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن طوربيد بوسيدون صُمم لينفجر قرب السواحل ويتسبب بتسونامي إشعاعي قوي.

وقال بوتين، إنه خلال اختبار أمس الثلاثاء، تمكنا من تشغيل طوربيد بوسيدون بمحرك نووي لأول مرة.

ولم يُفصح بوتين عن مكان إجراء التجارب ولا عن أي تفاصيل أخرى.

وكشف بوتين أيضا عن تفاصيل جديدة بشأن صاروخ كروز بورييفستنيك، قائلا إن مفاعله النووي "أصغر بمعدل ألف مرة" من المفاعل النووي في الغواصة.