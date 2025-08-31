مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته حول أفغانستان الشهر المقبل

أعلن مجلس الأمن الدولي، أنه سيعقد جلسته الفصلية حول أفغانستان في سبتمبر المقبل؛ لاستعراض أحدث التطورات في البلاد.

وستقدم روزا أوتونباييفا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، تقريرها النهائي قبل انتهاء ولايتها، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وسيشمل الاجتماع، أيضا كلمة يلقيها فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي من المتوقع أن يلقي الضوء على مخاوف رئيسية بشأن حقوق الإنسان.

وفي أحدث تقرير له، أعرب مجلس الأمن الدولي، عن مخاوفه بشأن تقليص المساعدات الإنسانية وتدخل طالبان في توزيعها بمختلف أنحاء أفغانستان.

وأشار المجلس، إلى أن وضع حقوق الإنسان مازال سيئا، لاسيما بالنسبة للنساء والفتيات.

واستشهد بانتهاكات متكررة، بما في ذلك تهديدات ضد العشرات من موظفات الأمم المتحدة في كابول واعتقالات ومضايقات بحق النساء؛ بسبب قواعد اللباس والقيود على حرية التعبير والتعليم.