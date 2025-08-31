 غدا.. فتح باب الاشتراك في جوائز مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون - بوابة الشروق
الأحد 31 أغسطس 2025 1:14 م
غدا.. فتح باب الاشتراك في جوائز مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون

شيماء شناوي
نشر في: الأحد 31 أغسطس 2025 - 12:53 م | آخر تحديث: الأحد 31 أغسطس 2025 - 12:53 م

يتستقبل مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، غدًا الأول من سبتمبر ، باب الاشتراك في جوائز الفنون بالدورة السابعة لعام 2026.

وتقديم طلبات الاشتراك في المسابقات الخاصة بمجالات (التصوير – العمارة – النحت – النقد الفنى "التشكيلى" – التصوير الفوتوغرافي).

ويتم التقديم من خلال صفحة التسجيل في المسابقات والتي يمكن الوصول إليها عن طريق الرابط التالي: (https://shorturl.at/08Ufl)

للتعرف على شروط التقديم في المسابقات والقواعد المنظمة، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة فاروق حسني: (https://shorturl.at/cr4GM)

وللاطلاع على الشروط والقواعد والأحكام لكل مسابقة، يرجى زيارة الرابط التالي: (https://shorturl.at/e7aTB).

