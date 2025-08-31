رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يهدد باغتيال قيادات حماس في الخارج

هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الأحد، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة.

وادعى زامير، خلال تقييم للوضع في مقر قيادة المنطقة الشمالية "تمكّن" جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، من اغتيال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال مهددا: "معظم قادة الحركة المتبقين يجلسون في الخارج، وسنصل إليهم أيضا".

وأضاف أن الجيش "يعمل بشكل هجومي، آخذا زمام المبادرة وبالتفوق العملياتي في جميع الساحات وفي كل وقت"، على حد قوله.

كما أشار زامير، إلى أن ذلك يأتي في إطار "سلسلة هجمات نُفذت في اليمن ولبنان وسوريا وساحات أخرى".

وفي وقت سابق الأحد، ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، "القضاء" على أبو عبيدة، بينما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن استهدافه جرى "في عملية مشتركة للجيش والشاباك (جهاز الأمن العام)".

ولم يصدر أي تعليق من حركة حماس أو جناحها العسكري بشأن تلك المزاعم.

وخلال أشهر الإبادة الإسرائيلية في غزة، ظهر أبو عبيدة مرارا عبر تسجيلات مرئية وصوتية وبيانات مكتوبة، معلنا عن "عمليات نوعية" لمقاتلي حماس، ضد الجيش الإسرائيلي، ومتوعدا القوات المتوغلة في القطاع بـ"مزيد من الخسائر".

وهو معروف بصوته وكلماته القوية وبلثامه الذي يخفي ملامحه.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفا و459 شهيدا، و160 ألفا و256 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 339 فلسطينيا بينهم 124 طفلا، حتى الأحد.