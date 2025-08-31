بوتين يحضر حفل استقبال رسمي على شرف رؤساء وفود منظمة شنجهاي للتعاون

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون، بالإضافة إلى ضيوف بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج، في حفل استقبال رسمي نظمته الدولة المضيفة، حسبما ذكر مراسل وكالة تاس الروسية للأنباء

ورافق الرئيس بوتين خلال زيارته وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونائب رئيس الوزراء أليكسي أوفيرتشيوك، ونائب رئيس ديوان الرئاسة مكسيم أوريشكين، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، والسفير الروسي فوق العادة والمفوض لدى الصين إيجور مورجولوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون بختيار خاكيموف، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأقيم الحفل في مركز تيانجين ميجيانج الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث ألقى شي كلمة، تلاها حفل موسيقي للضيوف.