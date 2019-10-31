ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالسجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة إلى 37

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن مرض غامض بالرئة مرتبط باستخدام السجائر الإلكترونية إلى 37 شخصا في الولايات المتحدة، حسبما أفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس.

وأشارت الهيئة الصحية الأمريكية، التي تجمع معلومات حول تفشي الإصابة بهذا المرض الرئوي في 49 ولاية من بين ولايات البلاد الـ 50، أن هناك 1888 حالة إصابة بالمرض حاليا في أنحاء الولايات المتحدة، بزيادة مقدارها نحو 300 حالة عما كانت عليه منذ أسبوع.

وتم تأكيد الوفيات الـ 37 في 24 ولاية أمريكية، مع متوسط عمر المرضى المتوفين 53 عامًا وتتراوح أعمارهم بين 17 و 75 عامًا.

وأظهرت بيانات من تقارير سابقة أن معظم المصابين بالمرض هم "شباب ذكور من ذوي البشرة البيضاء" بمتوسط عمر 24 سنة.

وعلى الرغم من عدم معرفة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض بالسبب الواضح لتلك الإصابات الرئوية، فقد أوضح أن الأمر المشترك الوحيد بين جميع الحالات هو ان جميع المرضى قالوا إنهم يستخدمون السجائر الإلكترونية أو منتجات التدخين الإلكتروني.