الكاظمي: الورقة البيضاء للحكومة العراقية تمثل خارطة طريق

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إن الورقة البيضاء التي أعدّتها الحكومة تمثل خارطة طريق، معتبراً أن الأزمة الحالية التي يمر بها العراق دفعت بالحكومة إلى التخطيط المدروس، حسبما أفاد الموقع الإخباري لقناة السومرية نيوز.

وشدد الكاظمي، خلال الملتقى الاقتصادي والتجاري العراقي-المصري في بغداد، على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف أن الأزمة الحالية التي يمر بها العراق بسبب كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية، دفعت بالحكومة إلى التخطيط المدروس، لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص.

وأوضح أن الورقة البيضاء التي أعدّتها الحكومة تمثل خارطة طريق واضحة بهذا الاتجاه.