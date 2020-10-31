الأزياء الغريبة المرعبة، أحد الطقوس الأساسية في عيد الهالوين، الذي يم الاحتفال به في 31 أكتوبر من كل عام، ويحاول مصممو هذه الملابس ابتكار أفكار جديدة؛ لجذب الأشخاص على شراءها.

وفي الولايات المتحدة، انتشر إعلان لشكل جديد ضمن مجموعة أزياء الهالولين لهذا العام، وهو على هيئة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء هبوط ذبابة واستقرارها على رأسه، في مناظرة له مع كامالا هاريس نائب المرشح المنافس، جو بايدن.

وكُتِب على وصف المنتج المعروض للبيع ضمن أزياء عيد القديسين -الهالوين- لهذا العام: "اجعل رأسك رائعة ومختلفة، انظر إلى الذباب، واسرق الأضواء في حفلتك للعيد، مع باروكة ذبابة المناظرة".

ويشمل المظهر المتاح: باروكة بيضاء اللون تقف عليها ذبابة كبيرة الحجم، وفق موقع "نيويورك بوست" الأمريكي، وحددت الشركة التي أنتجت هذا الشكل سعر 49.95 دولار أمريكي لشراءه.

هذه ليست المرة الأولى التي تظهر ملامح سياسية في أعياد الهالوين، ففي العام الماضي، احتل رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون المرتبة العاشرة في قائمة أزياء الهالوين الأكثر شعبية بين الأطفال، وفق لبحث أجرته مؤسسة "بينو ستوديو".

واعتبر ثلث المشاركين في البحث، بوريس جونسون، ضمن المشاهير الأكثر رعبا، وتفوق جونسون على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أظهر البحث أنه على قائمة الشخصيات التي تسبب الرعب للأطفال، وتضمنت القائمة شخصيات خارقة وكائنات سحرية مثل سبايدر مان، الذي احتل المركز الثاني في القائمة التي ضمت شخصيتي "الجوكر" و"وندار وومن" في القائمة، في عام 2019.

يذكر أن عيد الهالوين هو عطلة سنوية يتم الاحتفال بها كل عام، ويأتي هذا العام يوم السبت من شهر أكتوبر، وقد نشأ مع الاحتفال بالسلتيك القديم، وهو مهرجان الحرائق الفصلية الأربعة، وكان يقام عند منتصف المسافة بين الاعتدال في الخريف والانقلاب الشتوي، يشعل الناس فيه النيران ويرتدون الأزياء لدرء الأشباح، ويعود تاريخه إلى المهرجان السلتي القديم في سامهاين، الذي كان يقام قبل 2000 سنة في المنطقة التي هي الآن أيرلندا والمملكة المتحدة وشمال فرنسا.