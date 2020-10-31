 أحمد بدير:حرب أكتوبر ملحمة وطنية لرجوع العزة والكرامة للأمة العربية - بوابة الشروق
السبت 31 أكتوبر 2020 3:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

أحمد بدير:حرب أكتوبر ملحمة وطنية لرجوع العزة والكرامة للأمة العربية

هدى الساعاتي
نشر في: السبت 31 أكتوبر 2020 - 3:35 ص | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2020 - 3:35 ص

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي  مساء اليوم حفل نادى سينما أوبرا الاسكندرية فى أولى حفلات الموسم الفني الجديد بحضور السادة القناصل أعضاء السلك القنصلي بالإسكندرية وأبطال مصر من المحاربين القدامى،  وذلك بمناسبة  ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة بحضور الفنان الكبير احمد بدير حيث تم عرض الفيلم الروائي (حائط البطولات)بطولة الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، والفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي والفنان الكبير أحمد بدير.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادا على روح الفنان الراحل محمود ياسين بطل فيلم العرض وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة فنية بحضور القدير أحمد بدير ادارها الناقد السينمائى أحمد النبوى.

وتحدث الفنان أحمد بدير عن مشاركته فى حرب الاستنزاف وحرب ٧٣ وفخره بالمشاركة في تلك الملحمة الوطنية، مشيرًا إلى عظمة الجيش المصري والمصريين ورجوع العزة والكرامة لمصر والامة العربية.

وشارك الفنان محمد الخولي بباقة من أجمل الأعمال الوطنية، منها احلف بسماها.. اهو ده اللى صار.. عبد الودود.. ام الدنيا.. الحدود وذلك بمشاركة اطفال كورال أوبرا الاسكندرية مريم زينة.. احمد مدحت.. جنى إيهاب.

وقد جاء عودة وادراج نادى السينما ضمن برنامج انشطة دار الاوبرا فى الموسم الفني لعام ٢.١٨..٢.١٩  بتوجيهات من  دكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بهدف تعزيز القيم الايجابية من خلال الافلام التي تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، خاصة وأن الاقبال الجماهيري خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة  وخاصة   لنشر الوعى فى المجتمع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك