ترامب: بايدن خلق كابوسا اقتصاديا في بنسلفانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن، خلق كابوسًا اقتصاديًا في بنسلفانيا، مشيرًا إلى أنه تساءل عن عدم تصحيح بايدن لأوضاع الولاية منذ 47 عامًا، في المناظرة الأخيرة التي جمعت بينهما.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر انتخابي، مساء السبت، أنه ليس رجلًا سياسيًا، متابعًا: «لا أستطيع اللعب بقواعد واشنطن أقاتل من أجلكم وفي أي موقف، وكل من في واشنطن يحاولون إيقافي لأنهم لا يحبون ما أقوم به».

وذكر أن إدارته ساهمت في دفع أقل قيمة في أثمان الأدوية، قائلًا إن منافسه الديمقراطي سيسعى لعودة السطوة لشركات الأدوية إذا استطاع النجاح في الانتخابات الأمريكية.

وأكد ترامب، أهمية هزيمة ما وصفهم بـ«الساسة الفاسدين» باعتبارها فرصة تحدث مرة واحدة في الحياة، مضيفًا أنه لا يستطيع أن يشتري أصواتًا في الانتخابات.

ولفت إلى أنه يستطيع تقديم تغيير وتنمية جديدة للشعب الأمريكي، حال فوزه بالانتخابات، موضحًا أنه استطاع خفض الضرائب بشكل كبير، خلال فترة حكمه.