إيران تعتقل رجلا لمزاعم قيادته لهجوم دموي على عرض عسكري

ألقت السلطات الإيرانية القبض على رجل تقول إنه زعيم جماعة تشير مزاعم إلى تورطها في إطلاق نار أسفر عن مقتل العشرات خلال عرض عسكري قبل عامين، وفق ما أفادت به وكالة أنباء "آي آر آي بي" الرسمية .

وذكر التقرير أن حبيب كعبي، أحد قادة جماعة الأحواز الانفصالية، التي اتهمتها إيران بالوقوف وراء الهجوم الدامي الذي وقع في مدينة الأهواز جنوب غربى البلاد في سبتمبر 2018، تم نقله إلى طهران بعد اعتقاله في تركيا. ولم تدل بتفاصيل أخرى، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت السلطات الإيرانية وقت الهجوم، إنها اعتقلت 22 شخصا على صلة بإطلاق النار، قائلة إن "مجموعات انفصالية تدعمها بعض الدول العربية" نفذته.