وزير المالية الألماني يواصل معارضته لتمديد خفض ضريبة القيمة المضافة

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أكد وزير المالية الألماني أولاف شولتس، موقفه الرافض لتمديد فترة خفض ضريبة القيمة المضافة عقب انتهائها بحلول نهاية هذا العام.

وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "تقييد فترة هذا الخفض الضريبي والتطبيق المؤقت للإهلاك المتناقص جعل لهما تأثيرا. لا يجب على المستهلكين والشركات الانتظار لأوقات أفضل. هذا هو السر الكامل للنجاح.. اتفق أنا والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة سينتهي في نهاية العام".

ومنذ يوليو الماضي، تم خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر: 16% بدلا من 19% و5% بدلا من 7%.

وتهدف الحكومة الألمانية من ذلك إلى زيادة الاستهلاك خلال أزمة جائحة كورونا.