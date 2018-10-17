تعليم الإسكندرية: تفقد 55 مدرسة بالمنتزه لمتابعة خفض الكثافات

واصلت قوافل المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، جولاتها التفقدية بمدارس المحافظة؛ للوقوف على مدى سير وانتظام العملية التعليمية في 55 مدرسة.

وقال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن القوافل تهدف على متابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس ونقل الخبرات للمعلمين عن طريق موجهي المواد الدراسية والأنشطة التربوية، ومتابعة مدى الانضباط المالي والإداري للمعلمين والعاملين ومتابعة سجلات حضور وغياب الطلاب بشكل يومي، مع التشديد على الجميع بحضور طابور الصباح، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرَّتها وزارة الصحة والسكان، حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية.

ومن جهتها، قادت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم، قافلة المتابعة التي تجوب مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية الثمان وفق أجندة عمل وبرنامج زمني محدد لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية وشملت المتابعات (55) مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بإدارة المنتزه التعليمية، وتم عقد اجتماع بالقافلة عقب انتهاء جولات التفقد مع شريف فتحي مدير عام الإدارة ومسئولي المراحل التعليمية بإدارة المنتزه؛ لمناقشة تقارير المتابعة من حيث انضباط العاملين ماليًّا وإداريًّا ومدى الالتزام بجداول الحصص والإشراف اليومي ومستوى نظافة أفنية المدارس ودورات المياة والفصول والالتزام بتدريس الموضوعات المقررة لكل شهر وفق الخريطة الزمنية لكل منهج دراسي.

ومن ناحية أخرى، تابع مديرو عموم الإدارات التعليمية سير وانتظام العملية التعليمية ببعض مدارس الإدارات التعليمية الثمان، مع التنبيه المشدد بضرورة الالتزام بخفض الكثافات المرتفعة وفق الكتاب الدوري (32)، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتوفير الصابون بدورات المياه ، وتطهيرها بشكل دائم حفاظًا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية.

وتفقد شريف فتحي، مدير عام إدارة المنتزه، مدرسة تحسين الصحة الابتدائية الجديدة ومجمع سيدي بشر، كما قامت همت أبو كيلة مدير عام إدارة شرق بمتابعة المدرسة العسكرية الرياضية، وعقدت علا سليمان مدير عام إدارة وسط اجتماعًـا مع مديري المراحل بالإدارة للوقوف على آخر المستجدات، كما تابع الدكتور سامي فضل مدير عام إدارة الجمرك أعمال الصيانة بمدارس إسماعيل صبري الرسمية لغات والميناء الشرقي والباب الأخضر.

وفي سياق متصل، تابع عبد العاطي التمساح مدير عام إدارة غرب مدرسة السادات الثانوية العسكرية، بينما تفقدت الدكتورة رحاب جابر مدير عام إدارة العجمي مجمع مدارس زيد بن حارثة، ومدرسة حفصة بنت عمر الابتدائية.