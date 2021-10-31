السنيورة عن جورج قرداحي: زاد الطين بلة وأتمنى من السعودية ألا تأخذ لبنان بذنب تصريحاته

أكد فؤاد السينورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، أن «تبرير جورج قرداحي، في تصريحاته عن حرب اليمن زاد الطين بلة»، قائلا: «علينا النظر إلى الأزمة من الجانبين وجميعنا ننتمي إلى المحيط العربي، وتصريحات جورج قرداحي حول حرب اليمن تخالف سياسة لبنان في النأي بالنفس عن الإساءة لأحد».

وأضاف السينورة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج «حديث لقاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن دويلة حزب الله زاد تسلطها على الدولة اللبنانية مؤخرا بشكل ملحوظ وكبير، متابعا أن الانحراف نحو إيران وما يسمى دول الممانعة تسبب في تفاقم توتر العلاقات مع دول الخليج، وأتمنى من السعودية ألا تأخذ لبنان بذنب جورج قرداحي لإن البلاد تمر بأصعب فترة في تاريخها.

وأشار إلى أن تهريب المخدرات والتقرب من إيران وحزب الله زاد الاحتقان بين لبنان والسعودية ودول الخليج، مؤكدًا أن هناك تصريحات من حزب الله تحرض جورج قرداحي على عدم الاستقالة بعد تصريحاته على الحرب في اليمن ودور السعودية فيها.

ولفت إلى أن إيران وحزب الله والنظام السوري يؤيدون تصريحات جورج قرداحي حول حرب اليمن، مؤكدًا أن الوزير جورج قرداحي لم يكن في مستوى المسؤولية.

وتتصاعد أزمة لبنانية خليجية، أثارتها تصريحات لقرداحي وصفت بأنّها أساءت لجهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، علمًا بأنّ الوزير اللبناني أوضح أنّ التصريح أدلى به قبل أن يتولى منصبه، وقال إنّه لم يقصد الإساءة للإمارات والسعودية.

وكانت السعودية قد استدعت الجمعة سفيرها في لبنان للتشاور، وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة.

وأصدرت السعودية بيانا جاء فيه، إن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها.