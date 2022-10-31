أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لن يشارك في القمة العربية بالجزائر.

وقال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن الملك لن يشارك في القمة العربية بالجزائر، وأنه - أي بوريطة - سيرأس وفد المملكة المغربية خلال أعمال القمة.

وفي وقت سابق، أكد الوزير المغربي، أن "الملك محمد السادس سيقرر ما إذا توفرت شروط مشاركته في قمة الجزائر"، والمزمع عقدها يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وأضاف في تصريحات مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية، إن الملك كلفه بالإبلاغ عن نيته حضور القمة وعن تشجيعه باقي الملوك والرؤساء على حضورها، وأن بلاده تراقب وسيتم اتخاد القرار إذا توفرت الشروط لذلك.

وسبق أن علق بوريطة علق على ما وصفه بـ "ادعاءات مجموعة من المواقع ووسائل الإعلام الجزائرية بأن الوفد المغربي ووزير خارجية المغرب غادروا قاعة اجتماعات القمة"، مضيفا: "هذا غير صحيح نهائيا".

وأضاف أن الممارسة الدبلوماسية المغربية وطرق عمل الدبلوماسية المغربية ووفقا لتعليمات العاهل المغربي محمد السادس تقتضي خوض المعارك أينما كانت وعدم ترك المجال أو الكرسي فارغا، وفق تعبيره.