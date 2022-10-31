تعادل الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو ومنافسه الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في نتائج فرز أصوات الناخبين وذلك بعد تقدم طفيف لبولسونارو منذ بداية عمليات الفرز.

وأظهرت نتائج فرز 65.6% من بطاقات الاقتراع في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، حصول كل من بولسونارو ولولا دا سيلفا على 50 % من الأصوات لكل منهما، بحسب صحيفة جارديان البريطانية.

وتستعد السلطات الانتخابية لنتيجة متقاربة، قد يطعن عليها بولسونارو إذا خسر.

ويشكك الرئيس بولسونارو منذ أكثر من عام في مصداقية نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل، وعلى الرغم من عدم وجود دليل على حدوث تزوير منذ تطبيقه في عام 1996.