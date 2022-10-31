سارة الطباخ ترد على محمد الشرنوبي: لست حرا بعد

ردت المنتجة سارة الطباخ، على إدعاءات المطرب محمد الشرنوبي، بشأن فسخ تعاقدهما سويًا وأنه أصبح حرًا يحق له التعاقد مع أي جهة أخرى بدون الرجوع إليها.



وقالت الطباخ في بيان: "إن الحكم الصادر محكمة القضاء الإداري في الدعوي المقامة منها ضد النقابات الفنية والمدعو محمد الشرنوبي هو حكم بعدم القبول شكلا وأن الحكم لم يتطرق إلى موضوع الدعوى في حين أوصي تقرير هيئة مفوضي الدولة في ذات الموضوع بإلزام النقابات الفنية المختصمة في الدعوى بعدم إصدار تصاريح فنية للمدعو محمد الشرنوبي إلا من خلال شركة إيرث برودكشن والتي تمثلها المنتجة سارة الطباخ وجاري إستكمال الإجراءات القانونية".



‎واستكملت الطباخ: "تهيب المنتجة سارة الطباخ بعدم الانضمام ضمن الحملة الموجة ضد الشركة وان هناك حكم بات صادر بحق الشركة كونها الوكيل الحصري للمدعو محمد الشرنوبي في كافة اعمالة الفنية و ذلك بموجب الحكم الصادر في الإستئناف رقم ٢٠١٢ لسنة ١٣٨ قضائية وأن أي تعاقد من خلاله شخصيا يعتبر هو و العدم سواء و سوف يعرض المتعاقد معه علي أي عمل فني عن أي نوع إلى المسألة القضائية".



‎وتابعت الطباخ: "بالإضافة أن الحكم المنوه عنه هو حكم شكلي لم يتطرق للموضوع ومرفق تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أكد إلزام النقابات إصدار قرار بمنع التعامل ومنع أيه تصاريح للمدعي عليه الرابع ( محمد شرنوبي ) إلا من خلال الشركة التي تمثلها المدعية تطبيقا لبنود التعاقد المبرم تهم بإعتبارها الوكيل الحصري".